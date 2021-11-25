海關連破兩宗電力裝置販毒案　機場檢逾1.6億元毒品

香港海關於上星期接連在赤鱲角香港國際機場破獲兩宗空運毒品案，分別檢獲145公斤可卡因及20公斤「冰」毒，毒品市值達1.64億港元，其中涉及可卡因的案件更是20年來檢獲量最多的空運可卡因案。海關初步調查相信販毒集團不約而同利用電力裝置掩飾，並透過內地物流公司，委託本地運輸公司安排清關儲存等，並將毒品進一步轉寄至澳洲。

海關機場科空運貨物組指揮官朱家穎指，關員透過情報分析及風險評估，分別揀選一件來自危地馬拉，報稱為855公斤重的變壓器貨物，以及一件來自墨西哥，報稱為119公斤重的電路測試器作詳細檢驗。因以上兩種貨物以空運情況較少見，加上寄件國家亦不是相關設備的常見出口國，引起關員可疑。

其後，關員以X光掃描檢查兩件貨物，在影像中均發現可疑之處。該個變壓器內並無常見的金屬線圈及油箱等零件，反而有一批排列整齊的長方形物體，加上變壓器以玻璃膠封邊，難以抵受啟用時產生的大量熱力，關員遂將變壓器逐粒螺絲扭開，並打開重重隔板，在變壓器內部空間檢獲111磚錫紙包裝的可疑物品，經光譜儀及毒品快速測試後證實為可卡因。

而涉案電路測試器則僅由一個底座及兩塊簡單電路板組成，其中底座異常地重，又無任何開口、電線插口等，而X光影像亦顯示出底座內部密度不一，關員將其拆開後檢獲涉案冰毒。海關相信販毒集團利用大型機器收藏毒品，以增加關員驗貨難度，及後將案轉交毒品調查科跟進調查。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂指，關員根據物流資料到訪多間物流公司及貨倉搜證，並一度拘捕2名運輸公司男負責人(43歲)及男職員(34歲)，各運輸公司均供稱受另一間內地物流公司委託安排貨物在香港的清關、運送及儲存工作，並於稍後提貨安排轉寄往澳洲，相信販毒集團利用迂迴路線以逃避海關執法，兩名被捕男子現已獲釋。

李續指，海關發現近期販毒集團利用香港將毒品轉口至澳洲有上升情況，將繼續監察販毒活動的趨勢，全力打擊毒品相關活動，並呼籲物流業界小心評估及求證貨運委託，避免接取可疑客戶的運單，並舉報懷疑販毒勾當，以免被株連。