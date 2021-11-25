汽車維修員涉車禍傷6人後逃逸　還押至明年1月續訊

一輛私家車本周日(21日)凌晨在吐露港公路行駛時，遭尾隨汽車撞翻，私家車上6人受傷送院，惟該汽車疑肇事逃逸。警方調查後拘捕1名38歲男子，懷疑他當日駕駛肇事汽車，並涉嫌事後前往車房維修，及拆走行車記錄儀，他被控危駕及妨礙司法公正等罪，今天(25日)押解到粉嶺法院提堂。主任裁判官蘇文隆應控方要求，將案件押後明年1月20日再訊，以待警方調查，被告暫毋須答辯，須還押候訊。

報稱汽車維修員、38歲被告詹榮康，被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、發生有人受傷的意外後而沒有報案、發生交通意外後沒有停車、以及妨礙司法公正等共4罪。

控罪指，被告於2021年11月21日在大埔吐露港公路危險駕駛一輛私家車，引致鄧智洛、張國杰、黃敏兒、黃舜軒、黃穎欣及郭雪婷身體受嚴重傷害；被告作為上述私家車司機，因意外而致上述6名事主受傷後，沒有在事發後24小時內，親身前往警署或向警員報案；以及造成6人受傷及另一車輛車尾受損後，沒有停車。

妨礙司法公正一罪，則控被告在上述交通意外發生後，於同日在新界文錦渡路紅橋新村一間車房，移除上述私家車一個行車記錄儀，及在向警方報案前，安排該私家車進行維修。

案件編號：FLCC1615/2021