安心出行下月擴展所有食肆　有A類餐廳稱「趕盡殺絕」寧結業

食物環境衞生署街市及政府場所強制使用「安心出行」手機應用程式引起民怨後，港府下月9日起，又將「安心出行」強推至所有食肆及表列處所，有屬A類的食肆直言港府趕盡殺絕，已經逼到埋牆角，表明會提早結業。有食肆更指不少顧客都是長者及基層市民，部分沒有智能手機，質疑港府沒有體諒弱勢社群。

觀塘有咖啡店在社交平台公布將營業至下月8日，亦即「安心出行」擴展安排推出前一日。該食肆屬於A類食肆，堂食時間僅去到夜晚6點，毋須使用「安心出行」。該食肆負責人表示，該店原定明年3月完約，雖然A類食肆令生意減半，但可以保障客人私隱，不欲收取客人個人資料，加上本地多日零確診，難理解政府擴展「安心出行」的用意。

位於何文田的創知中學則主動要求師生進入校園時使用「安心出行」，校長黃晶榕表示，該校準備明年1月3日，即元旦假後在校園推行「安心出行」，原因是可配合通關，並為社會防疫出一分力。據他了解，校內所有學生都有智能手提電話，因學生每日需將電話鎖在課室的櫃內，班主任大致掌握到數量。若學生真的有困難，校方亦願意借出智能手提電話。