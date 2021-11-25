理大衝突兩周年　滕錦光指佔領者全為該校學生屬誤解

前年因反對修訂《逃犯條例》風波，理工大學校園爆發衝突。事件至今已2年，理大校長滕錦光今(25日)指外界仍認，為當日佔領校園的人士全是該校學生，認為是最大誤解，強調當時和平離開校園的1,000多人中只有46人屬理大學生。另外，校方亦將編纂校史，被問及會否加入理大衝突內容，他未有正面回應，僅指交由專責教授負責。

理大早前推出國安教育課程，教材使用唐英傑案、初選案及港大評議會事件為例，惟有案件仍未開審，被問有關做法是否適合時，滕表示管理層不會參與討論教材應選用甚麼例子，強調有關部門會聽取不同意見。他又指，除了國安教育，理大亦將設與中國歷史或文化有關的必修科讓學生選擇。

另外，理大為迎接85周年校慶，將編寫校史及博物館。至於理大衝突事件會否包括在內，滕僅指校史由中國文化講座教授負責，相信對方會根據學術標準來編寫有水平的內容。

被問及校方何時重新開放校園予公眾進出，理大行政副校長盧麗華表示，校方因應疫情作出有關校園管制措施，未來會再審視情況。至於有指校方拒絕傳媒採訪畢業典禮，她指畢業典禮屬校內活動，主要邀請學生家長及親友出席。