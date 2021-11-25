國泰12月來港客運縮水三分一　應付聖誕新年期間人手短缺

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，計劃於12月減少約三分一原以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班，並擬將抽調人手至貨機，以應付聖誕及新年假期期間人手短缺。據了解，出境航班則維持正常，12月仍有620班次；削減航班主要來自歐洲，因為該地區的疫情反彈。

國泰發言人表示，持續受跨境旅遊及營運限制影響，不能如期運作所有已計劃的航班。目前該公司正整合12月客運航班，包括取消部分前往香港的客機。國泰會盡快聯絡受影響顧客，並會盡量安排他們乘搭其他同一天抵達目的地的航班，務求將對顧客行程影響減至最低。就顧客於節慶假期前出行造成的不便，國泰致歉並感謝顧客諒解。

另外，國泰近來負面消息不斷，例如有3名機師由德國法蘭克福返港確診，被揭曾嚴重違反機組人員在外站逗留規定，事後該公司於18日發聲明，指有關人士已被解僱。