繽紛冬日巡禮移師西九　20米高巨型聖誕樹明晚亮燈

聖誕節尚有1個月，為增添市民留港度假的節日氣氛，香港旅遊發展局首次把「香港繽紛冬日巡禮」的主角巨型聖誕樹和聖誕小鎮，從中環移師到西九文化區藝術公園。20米高的巨型聖誕樹將於明日(26日)下午5時正式亮燈，供市民打卡留念。

今年「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮亮點包括以法國童話夢幻小鎮科爾馬(Colmar)為設計藍本的聖誕小鎮，靈感來源來自宮崎駿動畫《哈爾移動城堡》，聖誕小鎮包括巨型聖誕樹、聖誕小屋及節慶裝飾等。

而全場焦點必屬巨型的聖誕樹，高20米，逾6層樓高，現場配有音樂及特別閃燈效果，與維港美景互相輝映；小鎮內有8間布置精緻的聖誕小屋，周圍有多棵小型聖誕樹、金屬馴鹿及古典電燈柱等裝飾，讓人恍若置身歐陸小鎮。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年首次於西九文化區登場，希望乘着M+博物館開幕，吸引更多市民來欣賞藝術的同時，也參觀一下歐陸聖誕小鎮，感受冬日暖意。雖然旅客暫時未能來港，旅發局繼續透過活動網站，展示香港全城亮麗的聖誕燈飾及精彩節日盛事，讓世界各地旅客都能感受香港濃厚節日氣氛。