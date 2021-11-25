香港律師會介入兩律師行事務　稱涉詐騙集團案件

香港律師會今日(25日)採取行動，介入林欣芳律師事務所及李海光律師事務所事務，指事件源於警方在9月匯報涉有詐騙集團假扮去世業主賣樓，涉6千多萬港元的案件。律師會表示由於行動剛展開，正檢視情況，需要再統計有多少客戶受影響。

香港律師會指今次行動是緣於今年9月警方處理一宗總值逾6000萬港元、涉嫌欺詐性物業交易案件調查。警方調查顯示，林欣芳律師事務所和李海光律師事務所涉嫌參與處理這宗物業交易。香港律師會因此對林欣芳律師事務所和李海光律師事務所展開調查。

針對林欣芳律師事務所的調查結果，律師會話有理由懷疑林欣芳律師事務所的獨營執業者涉嫌不誠實地簽署業權轉易文件，作為有關物業交易中疑似偽冒賣方簽署的見證人，而賣方其時經已離世。律師會信納林欣芳律師事務所涉嫌違反《律師帳目規則》(第159章)，其中包括容許不合資格人士成為客戶帳戶的授權簽署人、未有將客戶款項存入客戶帳戶、透支客戶帳戶及將客戶款項不當轉入律師行帳戶等。

針對李海光律師事務所，律師會有理由懷疑李海光律師事務所的一名前僱員涉嫌不誠實地簽署業權轉讓和抵押文件，作為有關物業交易中疑似偽冒賣方和借款人簽署的見證人，而有關人士其時經已離世或因移居外地並身不在香港。律師會信納李海光律師事務所涉嫌違反《律師帳目規則》(第159章)，其中包括從客戶帳戶中不當提取款項、未能妥善保存簿冊及帳目， 以及未能就其會計制度設立和維持妥善的內部控制。

基於對兩間律師事務所的調查結果的嚴重程度，律師會認為別無他法，只可行使法定權力，介入該兩間律師行的業務，以保障該兩間律師行的當事人及公眾利益。

香港律師會又表示，在介入行動一開始，兩間律師行業務即時被中止，任何人不能代表該兩間律師行為任何前客戶處理事情。的近律師行及唐匯棟律師行已分別獲聘為介入林欣芬律師事務所及李海光律師事務所的介入中介人。

就近日接二連三對司法機構的恐嚇行為，香港律師會嚴正譴責有關行為，指不單是嚴重刑事罪行，更會對法治及司法獨立等香港核心價值造成威脅，強調令人憤怒的行為應立即停止。律師會呼籲如任何人若對法庭判決不滿，應根據法律程序提出上訴。