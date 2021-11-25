南非爆新變種病毒　亞洲僅香港有病例　專家料惡過Delta

新冠病毒疫情爆發以來，持續出現不同變種病毒株。英國科學家近來發現新的變種病毒株「B.1.1.529」，相信最先在博茨瓦納出現，目前只有約10宗，在香港亦有病例。該病毒株有32個突變，被指是進化得最多的一種，對疫苗更有抗性，可能比Delta變種病毒株更惡劣。

報道指，「B.1.1.529」可能被命名為「Nu」，目前已知病例不多，其中3宗在博茨瓦納發現，另外6宗在南非，餘下1宗是一名36歲香港男子，近日從南非返回。科學家表示，該病毒株攜帶多種突變，包括與Beta變種病毒株相似的K417N及E484A突變，有助躲避疫苗產生的抗體，還有Delta病毒株上發現的N440K等，亦與逃脫抗體的特性有關，另有一些突變令其更具傳染性。

英國倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）首先發現「B.1.1.529」的傳播，他形容其突變組合非常可怕，認為比其他變種病毒株都要糟糕，恐造成新一波疫情。另有專家認為，該病毒株疑最先出現在免疫功能不全的人身上，可能是愛滋病患者，但其前所未見的突變數之多，可能反而令其變得不穩定，阻止其廣泛傳播；並有專家呼籲相關單位密切監控，但沒必要過分擔心，除非相關病例開始增加。