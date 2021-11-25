司法機構委2高院原訟庭法官　陳仲衡曾收恐嚇信　黎婉姫為資深大律師

司法機構今日(25日)發稿宣布，委任陳仲衡法官和黎婉姫資深大律師為高等法院原訟法庭法官。有關任命於今年11月26日，即明天起生效。法官陳仲衡早前曾審理涉及黑暴的案件，而在本周二(23日)曾接到可疑恐嚇信件，該信放有以透明可再封膠袋藏有約1茶匙啡色肉粉；案件現時交由警方調查處理。

司法機構指，陳仲衡法官於1964年在香港出生。1987年及1988年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書。1988年在香港獲大律師資格，並於翌年至2002年期間私人執業。2002年獲委任為常任裁判官，及2012年獲委任為區域法院法官。

另一獲任命的資深大律師黎婉姫，於1958年在香港出生。1990年及1991年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書。她1991年在香港獲大律師資格；直至2016年獲委任為資深大律師。

黎於1992年加入當時的律政署為檢察官，於1995年晉升為高級檢察官。2011年及2017年分別晉升為律政司副首席政府律師及首席政府律師。2019年離開律政司，於同年開始私人執業。2020年及2021年期間曾數度獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。自今年11月起再度獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。

司法機構表示，有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。