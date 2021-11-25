保險業疫情下收入縮過半　近40%受訪者指前景不理想

香港保險業總工會就保險從業員於新冠肺炎疫情間的工作情況，在今年10月期間進行問卷調查。工會今日(25日)公布結果指，前線銷售人員佣金收入方面，高達78.5%受訪者的實際佣金收入對比2019年大致減少，有37.6%前線人員的實際佣金收入下降25至50%，更有35.8%從業員佣金收入下降逾半。另外，涉及從事後勤職員及非銷售人員的受訪者之中，有超過55%人獲安排於今年度凍薪。

總工會是次調查成功收集351份問卷調查，有78.6%為前線銷售人員，21.4%為後勤職員及非銷售人員；主要受訪從業員年齡層為45至60歲，佔49.3%；其次為30至45歲，佔33.6%。

調查指，本年度保險公司派發花紅的數字大大減少，超過一半受訪後勤人員表示今年派發的花紅較上年少，亦有35.1%後勤人員表示今年公司沒有派發花紅。至於後勤職員及非銷售人員，從2020年初至今，有60.3%受訪後勤人員表示工作的部門總人數減少，有受訪者表示減少人手影響處理保單理賠予客戶的時間。

對於保險公司近3年推出產品的佣金制度，有49.3%受訪前線銷售人員並不滿意其佣金制度，只有23.7%前線人員滿意。另就保險業未來情況，有近40%受訪者認為前景不理想，超過37%受訪者更預計明年保險業的營業環境會比現在差。

調查建議，各公司聘請更多本地後勤員工，向後勤員工發放特別花紅，並需檢討產品佣金制度，讓保險公司保費收入總額增長同時，亦讓前線銷售人員受惠。至於業務方面，調查希望政府及保險業監管局需開拓及融合中港的保險服務市場，同時盡快恢復兩地通關，讓國內客戶得到服務及權益。