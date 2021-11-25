金融趙走佬遭通緝　同案被告再訊一度遭收押終獲保釋

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬港元而被控。他早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另一名被告則於今天（25日）再到區院提訊。控方申請撤銷該被告的保釋，且因被告稱看不明白控方的陳述書，法官郭偉健一度將被告收押讓他自行細閱。至下午，郭官最終讓被告以原有條件繼續保釋，並將案件押後至12月1日再訊，屆時被告需交出文件證明已申請法律援助，否則可能會被收押。

本案首被告趙俊名被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任等共4罪；今日應訊的次被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪。現時趙已潛逃，陳早前已經多次表示要申請法援，希望押後案件，但直至今天仍沒有律師代表，並自行應訊。

控方呈上陳述書，羅列被告牽涉的案件及不依期上庭的記錄，包括在本案保釋期間，涉嫌干犯了另一宗未提堂的案件，牽涉超過20名事主。法官認為這些資料已為法庭提供充足的表面證據，為避免被告在保釋期間犯案，法庭可考慮撤銷被告的保釋。

不過法官又稱：「我好功利主義」，認為有法律代表有利法庭處理案件，既然被告已安排本月30日會見法援處代表，為免得打亂其計劃故讓他繼續保釋，但要求被告在下月1日上庭時要提交相關文件證明已經正式申請法援。法官又強調：「你無得呃我，我要見到你有做嘢」，否則會考慮將被告收押監房看管。

案件編號：DCCC 405,424/2021