城規會拒將屯門柳園舊址改劃住宅用地　私人公司申司法覆核勝訴

一間私人公司於3年前申請擬將屯門青山灣段柳園舊址改劃成住宅用地，惟去年初遭城規會否決。該公司去年入稟高院提出司法覆核，要求撤銷城規會的決定。高院法官今（25日）頒下判詞，裁定相關公司勝訴，下令撤銷城規會的決定，要求城規會重新審視有關申請，城規會亦需支付對方訟費。

申請人耀圖控股有限公司，答辯人是城市規劃委員會。入稟狀指，申請人是青山公路青山灣段436號（即柳園舊址）的持有人，他們於2018年3月，向城規會申請將土地用途改為住宅用地，結果在去年1月遭答辯人否決。申請人稱，答辯人以改劃用途所造成的累積效應，會影響周遭環境為由拒批申請，是沒有理據。而且答辯人在否決申請前，未有給予申請人機會回應。

法官指出，答辯人審批申請時，應該只考慮在現時環境下，改劃用途的影響，以累積效應來審視是不相關且不合理，何況答辯人在沒有任何證據基礎下，就稱批出申請會對周圍環境造成不利影響。法官續指，答辯人沒有讓申請人解釋，對申請人不公且有違程序公義；此外，答辯人在否決申請時，要求申請方連同附近的土地，作綜合土地規劃。但法官指，附近的土地由不同地主擁有，答辯人的要求難以實行。

案件編號：HCAL824/2020