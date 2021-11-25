入稟競爭事務審裁處展開法律程序　競委會解決企業合謀瓜分市場

競爭事務委員會(競委會)今日(25日)入稟競爭事務審裁處，就3間業務實體在香港銷售入信機時參與合謀行為，展開法律程序。競委會呼籲所有行業的企業均不應參與反競爭行為，而已牽涉入合謀行為的人士，則應聯絡競委會申請寬待或提供合作。

競委會行政總裁畢仲明表示，該案是首次所有涉案公司於調查階段便向競委會提供合作，亦是首宗根據競委會《合作政策》全面和解的案件，突顯了合作框架的成效，讓競委會能有效及快速地解決執法個案，而提供合作的合謀成員亦有機會承認並主動為其違法行為作出糾正，以取得競委會同意不追究其公司的現任和前任高級人員及僱員，並向審裁處作出寬減罰款的建議。他們同時亦可把握機會加強遵守競爭法規，避免漫長的訴訟。

案情指出，於2018年4月至2019年1月期間，Neopost、凸版香港及Smartech作出或執行協議，協定在香港銷售Neopost入信機時互不競爭，而凸版香港及Smartech亦透過交換影響競爭的敏感資料，從事經協調做法。競委會有合理因由相信，相關行為構成合謀定價、瓜分市場及圍標，屬嚴重反競爭行為，違反了《競爭條例》下的「第一行為守則」。

競委會展開調查後，有關業務實體按照《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》與競委會合作，即時終止有關的反競爭行爲，並遵從《合作政策》的各項要求，包括配合競委會調查，以及加強各自的競爭合規計劃。

競委會遂同意與有關業務實體達成合作協議，並會與它們共同向審裁處申請下列命令，以在雙方同意下處理這宗訴訟，宣布有關業務實體違反了「第一行為守則」並對有關業務實體施加罰款，及向有關業務實體收取競委會的調查費用及訟費。