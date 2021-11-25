中港官員接洽　政圈料12.10或恢復通關　澳門將同步跟隨

本港與內地官員今日舉行第二次對接會議，磋商兩地通關安排。據了解，內地專家團日前來港了解本港防疫安排，經過一連4日的訪問後大致看法正面，令本港與內地下月啟動通關的機會上升，政圈有傳，下月10日啟動有條件通關的可能性甚高。至於通關初期每日名額是否1000個，或通關的幾個口岸如何分配名額及熔斷機制具體安排等，仍待雙方官員商討。

澳門方面，當地衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好回應時指，粵港澳3地在通關措施方面會保持一致，若內地與香港可免檢通關，意味澳門與香港亦同步跟隨，若有消息會向大眾公布。

赴深圳開會的官員由政務司司長李家超帶隊，其他包括食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局副局長胡健民等，其他參與防疫工作的部門亦有代表出席，如運輸及房屋局、保安局等，醫療界專家未見同行。

根據雙方專家早前的接觸，恢復通關之後，可獲優先通關的人士包括商務、恩恤探親及有公務需要的人士，如全國人大及政協、中港公共機構服務人員等。