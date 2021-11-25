《頭條新聞》辱警遭警告　高院判部分理據不成立

香港電台電視節目《頭條新聞》去年一集被投訴，指有部分環節抹黑警隊、誤導公眾，通訊事務管理局去年5月裁定投訴成立，向港台發出警告。港台節目製作人員工會及一個記者組織（以下合稱「申請人」）就通訊局的決定提出司法覆核。高院原訟庭今日（25日）裁決申請人就部分議題勝訴，包括《頭條新聞》曾嘗試邀請警方上節目，符合「盡量讓多方面意見得以表達」的要求；以及節目對警方的某些評論，並非以虛假證據為依據。法官下令，通訊局須負責申請人一半訟費。

申請人在聆時指稱，《頭條新聞》不是個人意見節目，也不是時事節目，而是以近乎戲劇形式作諷刺時弊，故其內容毋須完全正確。節目只屬娛樂性質，故當局應有一定的容忍度，以免過度干預表達言論及創作自由。該節目主持人穿着類似警察制服於垃圾桶出現，可理解為市民表達不滿警方的執法。通訊局在考慮投訴時，不應將警隊定性為「社會群組」，從而指被投訴內容可能導致該群組遭人憎恨、畏懼或受到污衊或侮辱，進而指節目有違《電視廣播守則》。

原訟庭法官周家明，並不接納申請人對節目分類的論點。法官直指《頭條新聞》固然是個人意見節目，主持人只是採用誇張及諷刺形式去表達個人意見。而且《頭條新聞》於停播前的20年間，一直標榜為個人意見節目。此外，法官亦裁定通訊局將警方定性為「社會群組」的做法正確，即使公務人員須接受公開批評，但不等於要採用節目的諷刺形式去表達。至於有關主持人的做法是否涉及辱警，法庭留待通訊局自行審視。

不過法官就不同意通訊局指稱，《頭條新聞》在評論警方時，沒有盡一切合理努力去確保所述準確；及沒有依據真實證據，便指稱警方比起醫護人員佔用更多防疫口罩、及指警方暫停警員巡邏。法官認為，《頭條新聞》所用的證據不足以支持其評論，並不等於那些證據是失實，加上通訊局亦未能找出警方是否存有過量口罩，故只能就警方暫停警員巡邏的評論，裁定《頭條新聞》沒有盡努力去確保所述準確。但《頭條新聞》的製作方曾2度邀請警方上節目，但遭警方拒絕。法官認為製作方的做法，已符合「盡量讓多方面意見得以表達」的要求。

案件編號：HCAL 1685/2020