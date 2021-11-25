食安中心抽驗市面315款「邊爐料」　均符合添加劑測試

天氣漸冷，正好是打邊爐的季節。食物環境衞生署食物安全中心今日(25日)公布，從市面上抽查315款火鍋食物樣本，包括肉類、水產、豆製品等進行測試，發現全部樣本均通同染色料、防腐劑、沙門氏菌等測驗。食安中心提醒市民在選擇網購，應向可靠及領有相關牌照的網上商店購買，又要把食物徹底煮熟才進食。

食安中心從食肆、新鮮糧食店、超級市場、雜貨店、街市及零售商、網上零售商抽取不同種類的火鍋食物樣本，包括肉類及牛丸、豬肉丸等製品、水產及魚蛋、蝦丸、墨魚丸等製品、豆卜、豆腐、枝竹等豆製品、麵條、湯底、飲品和醬料，檢驗其染色料、防腐劑、順丁烯二酸及金屬雜質，即食食品則驗其蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌及凝固酶陽性葡萄球菌的微生物含量。結果發現315款火鍋食物樣本，全部通過檢測。

食安中心建議市民，要到可靠的店鋪選購新鮮及衞生的食物作火鍋材料；把生的食物應與即食食物或熟食分開擺放，避免交叉污染；又要把食物徹底煮熟，貝類海產則須煮至外殼打開，然後再煮3至5分鐘。至於除殼的蠔，則應在沸水中烹煮最少3分鐘才進食等。