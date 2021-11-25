師生不倫戀案男教師自辯　稱家中首次約會只曾「煮飯仔」看電影

中學英文科男教師疑與15歲女生發展不倫關係，被控非禮對方及與對方非法性交之案件，法官今（25日）於區院裁定案件表證成立後，男教師自辯稱透過社交平台私訊慰問生病的事主後與她打開「話匣子」，漸漸變成每天訊息往來令他感覺兩人有着互相喜歡的默契。在首次約會見面時，為免他人撞見2人的「師生戀」，才提議到他家中見面，他稱當日2人只是「煮飯仔」及看電影，並否認曾非禮該女生。

被告馮霆麾(37歲)否認2項非禮，及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮15歲女童X，另與X非法性交。被告自辯稱曾在4間中學任教，且與學生關係友好，不忌諱與學生在社交平台互動，學生亦會找他談私事。被告最初於X就讀學校任教時，與X沒有課外接觸。及後X生病，他透過Instagram向X發私人訊息慰問，其後2人以此形式交談。被告指與X交談甚歡，有時可訊息交談兩、三小時。

2019年1月10日，X指希望與他在校外見面，2遂外出用膳。被告又陪X坐車到尖沙咀閒逛至晚上9時多才各自回家。被告指他當時感覺X如朋友一般：「之間嘅交流都唔係師生間嘅交流」。被告稱當日與X在一起感覺開心，但又「會有少少怕係中意佢嘅感覺」，並解釋怕因師生戀乃難於讓人接受，被告亦承認覺得X：「可能對我有啲好感」。被告續指及後X再相約他於1月13日校外見面，被告稱意會到X中意他，他亦相信自己也喜歡X，惟擔心外出見面會被人撞見於是提出「比較安全嘅提議」，到他家見面並獲X答應，而當時並無提及Netflix的話題。被告又指：「當時可能大家默認左大家對大家有喜歡嘅感覺」，並有默契認為不宜在街外逛太久。

見面當日，被告指X悉心打扮「似係約會嘅對象」。2人到被告家後一起煮飯吃，及後亦有看電影及玩遊戲，至晚上便送X到港鐵站回家。被告認為當日猶如約會，兩人並有少許拘僅及緊張，他解釋指：「我無開聲問佢係咪中意我，佢嘅行為令我覺得佢中意我」，他稱怕自己會錯意之餘，亦擔心發展師生戀後，會被學生發現並告發他，但否認當日有非禮X。X其後表示有少少焦慮，因不肯定兩人關係，被告最終提出與X成為情侶且獲答應。被告稱曾向X表示可隨時終結這段關係且不需理由，法官聞言即謂：「你講到好似寫合約咁，唔使講聲，隨時走得，呢個就係你哋中意嘅默契啊？」。被告解釋指認為以X的年紀或會很快改變心意，又指不想X覺得他用教師身份欺壓她，希望她可以在無壓力下分手。被告又指知道X並沒有拍拖經驗。被告明天續自辯。