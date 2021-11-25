龍翔官中遭「殺校」　學生情緒低落　家長難料應否叩門

近年受移民潮及適齡學童人口下降影響，不少學校面臨縮班或停辦的危機。而剛成為教育局「殺校」目標的龍翔官中今日(25日)便於禮堂舉行家長座談會，讓家長進一步了解具體合併細節。在場家長對東網記者表示現時好亂、未有方向；亦有不少人表示有意為子女到同區學校叩門，有學生則指現時大部分同學均感到情緒低落。

步出校門，便相當氣憤的余生表示，自己十分不滿校方未有理會有需要重讀的學生，強制就讀中四的兒子升班，令他不能重新選擇心儀科目就讀。他又斥新校校長沒有理解學生們的無助，既不見會上有社工出現，又只單方面推介新校優點，而校方與教育局人員就只懂「遊花園」，不見有實際幫助。此時，其旁邊的太太亦為兒子抱不平，指兒子小六時已經歷了一次「殺校」，估唔到3年後要再次經歷。

聽完座談會的梁太亦表示，不覺得座談會對家長有實質幫助，形容「聽完好像無聽」，自己依然「懞查查」。另一位伍女士表示現時十分徬徨，因為教育局人員及校方於會上對於原區學校安置態度一直模棱兩可。

家長劉女士直指心情十分難受，現時不知所措，最近亦見女兒悶悶不樂，因此非常擔心子女的學習情緒受影響，故即使就讀中四的女兒可原校升讀，也特意過來聽聽校方對學生的支援。對於會否為女兒考慮轉校，她指其他同區學校亦未必有足夠學位，相信並不容易。

另一家長孔太則透露就讀中三的女兒有叩門打算，但現時仍未有任何行動，想待女兒專心應付完下學期考試才再作決定。她指女兒最近心情煩躁，可能因為不捨同學及老師，故自己也不敢過度追問。她又表示出席活動其中一個目的，是希望校方可以幫女兒寫推薦信。

就讀中三的林姓女生表示，因感到路程遙遠，自己並不考慮跟教局的原先安排就讀九龍工業中學，盡可能希望在同區找到心儀學校。對於未來將要適應新的學習圈子及老師教學，她亦表示憂心。另一位中三男生亦表示對教育局決定「殺校」感到突然及無奈，並指大部分同級同學會想同區升讀，擔心區內學位未必足夠，希望當局盡量協助。