今增6宗由高風險地區抵港個案　尼航加德滿都航班禁飛港2周

衞生防護中心公布，今日(25日)新增6宗新冠肺炎輸入個案，涉及2男4女，年齡介乎1至45歲，全部由A組指明地區(高風險)抵港，除1名中招1歲女嬰(個案：12423)外，其餘患者均已接種2針新冠疫苗。新增個案中，有5宗涉及變異病毒株的感染，另1宗的變異病毒株檢測結果待定。至今本港個案累計12,418宗，另錄得少於5宗初步確診。

​另外，衞生署指就富豪機場酒店涉及2宗個案的群組(個案12388及12404)，中心已安排由11月11至14日曾入住該酒店的5111號和5112號房間左右相連的3間房間(即5105至5120共12間房間)的12名人士到竹篙灣檢疫中心進行14天的強制檢疫(由上述期間最後一天逗留在酒店起計算)。暫時未有相關確診個案。

根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認2宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系「B.1.1.529」，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的個案12388為源頭個案。現時，有關此譜系對於公共衞生影響的科學資料仍然不足。世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring）。中心會密切監察最新的發展。

此外，由於尼泊爾航空營運於11月23日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班(RA409)有1名乘客經抵港檢測而確診，以及有3名乘客未能符合第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在11月26日至12月9日期間從加德滿都着陸香港。