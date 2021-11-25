英國BNO簽證第3季申請回落　移民顧問指澳洲加國出招「搶人」

英國政府去年為合資格申請BNO港人及家屬提供5年居留權，再居留1年，便再申請為公民的「5+1」計劃，接受申請至今近10個月，英國內政部今日(25日)公布最新數據，指第三季港人申請BNO簽證的宗數達24,000宗，數字較第二季的逾3萬宗申請回落。資深移民顧問估計與加拿大和澳洲提供「救生艇」計劃有關。

資深移民顧問、信睿環球公司創辦人司徒詠怡表示，連計首兩個季的64,900宗申請，BNO 簽證至今已吸引逾8萬人申請。根據最新數據，她留意到英國政府審批BNO 簽證的速度放緩，首季共批出7,200宗申請，第二季批出4萬宗申請，第三季則批出逾2萬宗申請。3季合共批出7萬多宗申請，至今批出率逾八成。

司徒續指，由於加拿大和澳洲政府先後為港人提供具吸引力的「救生艇」計劃，加上不少港人較喜歡澳、加的氣候環境，不少港人改為移民澳加，故BNO 簽證申請數字回落屬意料之內。

司徒又指，留意到不少港人移民英國後，尋找工作時遇上困難，她建議移民英國的港人可尋求有求職經驗的專業人士協助，準備能吸引當地僱主的履歷，增加獲聘機會。她相信，除非香港再出現極具爭議的政策或社會狀況，進一步刺激港人移民，否則未來BNO 簽證的申請數字將平穩發展或繼續回落。