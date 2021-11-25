中港官員接洽　政圈料12.10或恢復通關　澳門將同步跟隨

本港與內地官員今日舉行第二次對接會議，磋商兩地通關安排。內地專家團日前來港了解本港防疫安排，經過一連4日的訪問後大致看法正面，令本港與內地下月啟動通關的機會甚高。政圈有傳下月10日啟動有條件通關的可能性甚高。至於通關初期每日名額是否1000個，或通關的幾個口岸如何分配名額及熔斷機制具體安排等，仍待雙方官員商討。

澳門方面，當地衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好回應時指，粵港澳3地在通關措施方面會保持一致，若內地與香港可免檢通關，意味澳門與香港亦同步跟隨，若有消息會向大眾公布。

食物及衞生局局長陳肇始表示，為防止疫情反彈，港府最近推出不少措施，例如來港分隔等等，會檢視是否需要2日1檢。抗疫工作會加強現有聯防聯控機制，與周邊城市加強聯繫，不同工作成立專家工作小組，精準推進防疫工作。她又指與內地有聯繫，會按現時機制進行信息共享。會持續做好外防輸入、內防擴散，認為要繼續提高疫苗接種，個人提升防疫意識。

根據雙方專家早前的接觸，恢復通關之後，可獲優先通關的人士包括商務、恩恤探親及有公務需要的人士，如全國人大及政協、中港公共機構服務人員等。