本港生物燃料應用落後　WWF倡區域合作普及航空應用

世界自然基金會香港分會(WWF)今日(25日)發表首份關於生物燃料的本地研究報告。報告指出，生物燃料目前廣泛用於道路運輸行業，相信於航空業普及應用生物燃料將會是成功的關鍵之一，惟現有政策及法例並未涵蓋香港國際航班碳排放的解決方案，報告建議透過區域合作，利用經認證的可持續生物燃料，減少航空業的國際排放量。

生物燃料是一種從生物質轉化為能源的可再生資源，可以由糧食作物、生物廢料、都市固體廢物(MSW)及許多其他物質製成。香港有利用本地收集的廢食油生產小量生物燃料，亦有公司製造名為「氫化植物油(HVO)」的先進生物燃料，主要於中國內地生產。生物燃料於世界各地，特別是歐盟國家、加拿大及美國的應用愈趨普及，目前廣泛用於道路運輸行業，

報告分析，在替代解決方案於短至中期內尚未成熟的情況下，生物燃料可以充當重型商用車輛(HCV)運輸業的過渡方案，並且於中長期內推廣至航空業。雖然港府積極推動運輸業減碳，無奈現有政策及法例並未涵蓋香港國際航班碳排放的解決方案，而溫室氣體排放量亦不納入本港溫室氣體排放量當中。

報告建議應透過區域合作，令香港的可再生能源組合多樣化，利用經認證的可持續生物燃料，減少航空業的『國際排放量』」。除此之外，生物燃料及可持續航空燃料(SAF)的發展亦呼應中國政府第十二、第十三和第十四個五年規劃中的相關範疇。