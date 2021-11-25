警大埔荃灣反非法賭博行動　拉24男女7人犯聚收告票

大埔警區特別職務隊、反三合會行動組、大埔及上水分區特遣隊、大埔分區軍裝巡邏小隊人員，今日（25日）下午展開代號「重甲」的反非法賭博行動，根據線報及經深入調查後，於區內搗破2個懷疑非法賭檔、一個街道賭檔及偵破一宗推廣或便利收受賭注案件，共檢獲4張電動麻雀檯、8副麻雀及約1,500元賭款。

行動中，警員拘捕一名姓梁(64歲)男子及一名姓徐(73歲)男子，涉嫌「經營賭博場所」；場內6男7女(47至78歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；4名年齡介乎69至79歲本地男子，涉嫌「在賭博場所以外的場所或街道上非法賭博」被捕；以及1名姓余(35歲)本地男子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。

人員行動期間發現7人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遂向該7人發出定額罰款通知書。

此外，荃灣警區特別職務隊人員，同日下午約3時突擊搜查荃灣大陂坊一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲4張麻雀枱、8副麻雀、少量賭款及賭博工具。

行動中，警員拘捕一名姓林(58歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外3名本地女子(49至67歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。