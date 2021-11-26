網購盛行質素參差　海關調查難度增

近年網購大行其道，網店如雨後春筍卻時被揭質素參差，甚至消費者付款後無貨收等，海關調查網上交易的難度上升，近年就實體商戶的執法行動亦有不少挑戰，海關要與不同部門及專家合作，打擊違法行為。

香港海關商品說明調查科總貿易管制主任佘慧嫺表示，近年市民多在網上購物，網店取代了不少實體店，但由於不可直接觀看或挑選貨物，貨不對辦情況時有發生，甚至有人墮騙局，付款後無貨收，海關就此加強了網上監察及巡查，亦會主動跟進個案。她呼籲：「消費者未必能充分了解賣方背景，希望大家提高警覺，小心衡量風險，不要相信誇張失實的宣傳。」

至於實體商戶，海關要獲得足夠證據才能作出檢控，除靠關員的努力外，亦有賴多方面支援，包括不同學術機構、政府化驗所等，例如早前調查一宗餐廳以龍脷柳扮石斑魚案件，就有賴各方協助鑑定。其後的調查亦發現，該宗案件屬「呃上呃」，因為上線的食材供應商欺騙餐廳貨品為龍脷柳，最終該餐廳經理及食材供應商獨資東主一同被定罪。佘提醒，不論零售商、批發商、供應商或商戶，都有責任確保貨品的聲稱是正確，如有懷疑必須要向上線索取足夠文件查證。

至於汽車買賣的調查亦頗複雜，因每宗案件都有獨特性，每輛車的背景、賣家身份不同，有時甚至可能涉及多重買賣，故需要大量證人配合才可成案，包括受害人、上手車主、汽車供應商、行內專家等，另由於所涉及的證人多，亦需時索取供詞、汽車檢驗報告及律政司意見等，故需與時間競賽。