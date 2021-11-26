海關守護消費權益　針對飲食業汽車買賣推宣傳片

違反《商品說明條例》營商的案件與日俱增，香港海關執法數據顯示，市民就飲食業經營手法作出的舉報最多，佔整體個案近20%，個案包括食店以魷魚充鮑魚、燒鴨變燒鵝等；汽車買賣的舉報雖較少，但每宗個案金額卻相對較多，故海關亦非常重視。為加強保障消費者，加上聖誕、新年將至，市民消費活動增加，海關繼早前針對健身、裝修及僱傭中介3個行業推出宣傳短片外，近期再推2段有關飲食業及汽車買賣的短片，冀消費者得悉奸商慣用伎倆，提高警覺免招損失，亦望商戶自律。

香港海關商品說明調查科總貿易管制主任佘慧嫺表示，接獲的不良營商手法整體舉報中，近20%與飲食業有關，多涉及應用虛假商品說明，假稱食品的成分、產地及價格，例如魷魚扮鮑魚，或燒鵝真身竟是燒鴨，手法大多以平貨充貴貨以牟取更多利潤。近年海關針對飲食業違反商說條例的檢控個案亦逐年上升，2018至2020年間各有4、8及12宗，按年大升1倍及50%。

其中海關去年巡查食肆，分別在大埔及上水2間餐廳試購聲稱為石斑及鮑魚，樣本經政府化驗所測試後，發現竟是鯰魚及魷魚，最終2餐廳違商品例被定罪，分別罰款4,000及2,000港元，一東主另罰款4,000港元。有關汽車買賣的舉報雖較少，僅佔整體個案1%至2%，但過去3年亦成功檢控5宗。其中於2018年7月，2名汽車商人向顧客供應行車里數展示為2.8萬及4.4萬公里的二手車，惟海關發現該些二手車的實際里數已逾8萬及13萬，2名商人均被定罪。

佘表示，海關除加強執法外，亦重視宣傳工作，繼早前推出3個行業的宣傳片及推吉祥物「零容忍者」後，最近再製作2條有關餐飲業及汽車買賣的短片，務求以輕鬆易明的故事，配合「顧客精明 虛假現形」精闢口號，加強各界對商品例的認識。短片會在海關網頁、Facebook、YouTube等網上平台，以及港鐵和九巴車廂等播放，另又製作紀念品向市民派發，務求將訊息滲透每個角落。

她指，由於海關大力執法及宣傳雙管齊下，近期接獲的舉報有減少趨勢，顯示不法商人有所收斂，成效明顯，「期望市民睇完短片有得着，對呢兩個行業有認識，揭露(犯案)手法後市民免受騙，亦提醒業界自律。」聖誕及新年臨近，預料市民會增加外出用膳及消費，海關會繼續大力執法和宣傳。