葵青警區聯合教育界出版圖書　培育幼童守法愛國觀念

葵青警區連同教育團體特別製作適合幼稚園學生閱讀的「小精英」系列圖書，透過葵青區不同地標及中國傳統節日和大型活動等，讓幼童從小學習及認識守法和中華文化，提升國民身份認同，首套5,000本圖書已於今年9月在葵青區內的幼稚園應用，有鑑反應良好，第二套圖書將於下月在全港一半數目的幼稚園使用，未來還計劃推出「大灣區」系列，加深學生及家長對大灣區城市的了解。

葵青警區指揮官謝振中總警司表示，首套圖書《小精英‧遊葵青》是透過葵青區內地標作背景，包括青馬大橋、葵青劇院及青衣消防局等，向區內約35間幼稚園、涉5,000名高班學生講解，藉此增加他們的歸屬感及閱讀興趣，同時讓學生認識及欣賞自己社區，得到的回響極好。他指，每套圖書成本約100港元，得到區內少年警訊支持。

出師報捷，葵青警區順勢推出第二套圖書《小精英‧節日情》，貫穿不同季節及節日，讓「小精英」走出葵青到香港不同名勝，例如大埔林村許願樹、灣仔金紫荊廣場觀看升旗禮及維園賞花燈等，令學生感受節日情懷及認識中國文化，圖書下月在全港推出，涉及約400間幼稚園，約佔全港幼稚園一半數目，覆蓋2.5萬名幼稚園高班學生。葵青區少年警訊名譽會長會會長張敬川表示，正籌備第三套圖書，會以大灣區的城市作為背景，讓學生及家長更全面了解中國及大灣區城市的特色。

《小精英‧節日情》圖書獲香港善德基金會贊助，該會常務副主席湯修齊是次贊助約200萬港元，印刷數量約幾萬本，他指教育局早前提出要學校教授國民教育，但校方短時間內難以掌握內容，而幼稚園亦非常缺乏相關教材，故對有關圖書非常支持，並稱作為辦學團體，鼓勵學生守法，增加對國家及國民身份認同是責無旁貸，他希望政府部門及不同教育機構都可以出一分力，設計更多生動及生活化圖書，以提升學童及家長的國民認同。

荃灣及葵青區幼稚園校長會主席林翠玲稱，坊間少有關於國民教育的圖書，首套推出時，有區內校長更提出要求借用，反應奇好，加上內容生動及印刷精美，又有不少輔助工具，均吸引到學生閱讀。學生回家時會與家長一起做家課，無疑同時提升家長國民教育，圖書內亦有教導其他知識，如孝順父母、守秩序等。在校內，老師會透過不同的活動教學模式，如手偶、唱歌及跳舞等，令學生更易吸收守法、中國文化及國民認同觀念。