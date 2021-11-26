投考人數回升　警方下月再辦體驗日　招募車深入各區宣傳

近年社會恢復秩序，投考警隊人數亦回升，今年初至今督察及警員的取錄人數，分別較去年同期升20%及7%。警方下月再舉辦招募體驗日，以「『你』想‧警察」為主題吸納新血，並首次採用流動宣傳車「警察招募號」，針對性到各區進行警員招募工作。有加入警隊近20年的高級督察表示，自己以毅進學歷入職作警員，再努力考取學位終成功晉升，認為前線執勤經驗對投考督察有許多幫助。

人事部招募組總督察蕭政廉表示，警方擬於今個財政年度招募195名督察及1,350名警員，已取錄117名督察及331名警員，惟新錄取的警員數目仍未及目標的25%，警方針對此問題，特意讓「警察招募號」停泊在較多警員投考者的區域，如公共屋邨及鬧市等，為有意投考者進行部分遴選程序。人事部人力資源科總警司李仲華表示，歡迎具一定有學歷的人，或曾投考督察但不被取錄的人投考警員，他們可透過實際工作了解警隊，待提升實力後再以內部晉升或直接投考方式成為督察。

西九龍總區重案組高級督察梁家進於2003年以毅進學歷成為警員，他視警察為終身職業，故在職期間努力進修，終晉升為督察，而他在警員生涯中得到的經驗，對其現時的工作幫助甚大。新界北總區重案組（虐兒調查組）偵緝警員盧思明則表示，加入警隊12年，當中8年進行刑偵工作，至近年專責處理虐兒案件，雖會感到「心痛、心酸」，但亦慶幸可為受害者爭取到應有的公義。他曾因調查一宗虐兒案時表現出色，獲得俗稱「花雞繩」的處長嘉許。

今年第3次警察招募日將於12月12日在黃竹坑警察學院舉行，參加者可自由在「投考工作坊」、「體能工作坊」及不同的展覽，選擇自己有興趣的活動，並設有即場報名及投考環節。警方早前已讓登記參與的人士投票選出最希望參與展覽的部門，結果已在本周日公布，包括毒品調查科及警犬隊等。