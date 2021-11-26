警方旺角冚賭拘9男女　3場所犯禁12人遭票控

旺角警區行動組、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊、西九龍總區機動部隊，在昨日(25日)下午展開代號「蓄勢」 及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，打擊與三合會相關的犯罪活動。

警方突擊巡查區內多個罪案黑點，在通菜街2間食肆及上海街一所娛樂場所，發現2名分別24歲及50歲男負責人，以及一名38歲女負責人沒確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼，亦沒確保所有員工每7天進行一次2019年冠狀病毒病核酸檢測。警員將向3名負責人發出傳票。

此外，7男1女顧客(18至56歲)，亦未按法例規定在進入食肆/娛樂場所前掃描安心出行；2男2女員工(19至66歲)，亦未按法例規定進行2019年冠狀病毒病核酸檢測，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》(第599F章)。警員已向該8名顧客及4名員工發出定額罰款通知書。

此外，警方亦搗破2個區內的非法賭博場所，拘捕6男3女(21至59歲)，涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）等。行動中，警方共檢獲5部釣魚機、4部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1000港元賭款。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。