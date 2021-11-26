Dr.東：氫化植物油製品易塞血管　港式麵包餅乾高危

心臟病是香港第三大殺手，每日有約11人因為心臟病去世，其中約60%是冠心病。香港心臟專科學院會董、心臟科專科醫生黃志遠表示，常見於港式麵包、餅乾等加工食物的氫化植物油含有較高反式脂肪，如吸收太多容易堵塞心血管、影響血流，形成冠心病、心臟病等心血管疾病，建議市民少進食，如有高危因素應密切留意自身的膽固醇水平，並適時求醫。

黃志遠表示，芥花籽油、橄欖油等植物油普遍較健康，但儲存及運送困難，保質期短。商家於是把植物油氫化，令植物油在室溫下呈固體或半固體狀態，並延長保質期，減低成本。氫化植物油常見於酥脆、香口的加工食物，例如港式麵包、餅乾、酥皮蛋撻等。

黃續指，這種氫化植物油含有較高反式脂肪，如吸收太多，會令血液內的好、壞膽固醇比例失衡，一方面降低好膽固醇的水平，另一方面增加壞膽固醇水平，導致血管堵塞，血流不暢通，增加中風及心臟病發的風險，其中最常見的是冠心病。如屬急性則出現嚴重心絞痛，須緊急入院進行「通波仔」手術。50歲以上、有吸煙習慣、患有糖尿病、高血壓、高膽固醇等長期病患男性，均屬高危。

黃建議，如抽血驗出膽固醇過高，應予以重視，尤其是有上述高危因素的人。如屬初期，可嘗試透過生活習慣控制膽固醇，例如有高血壓就要減少攝取鈉；有糖尿病就要戒高卡路里或高碳水化合物的食物；有高膽固醇就要少食肥膩食物。購買預先包裝食物時，應留意食物標籤，反式脂肪愈低愈好。此外，也可嘗試透過運動控制膽固醇。

如患者本身有高危因素，而又難以透過生活習慣改善膽固醇水平，醫生會處分降膽固醇藥物，患者須長期服用，抑制肝臟製造膽固醇。黃坦言，曾發病、動手術的患者一般不抗拒長期服藥，但不少年輕患者很瘦、沒有病徵，卻因遺傳問題膽固醇過高，難以接受自己年紀輕輕便成了長期病患者。

至於普羅大眾，他引述美國心臟協會建議，20歲開始應徹底檢查一次膽固醇水平，如數值正常，往後可4至6年檢查一次；如膽固醇高，並有高危因素，應加密檢查及適時求醫。此外，也要維持「三低一高零反式」的飲食習慣，並每周做5次、每次30分鐘的帶氧運動。