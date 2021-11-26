新冠肺炎康復者後遺症多　中醫協助調理半年有好轉

新冠肺炎疫情持續近2年，感染者眾，即使康復後仍有不同後遺症，包括氣促、嗅覺味覺受損等，需持續治療。有中醫師對症下藥，以補氣、健脾及益腎治療相關後遺症，大部分患者接受半年治療後明顯好轉。

醫院管理局去年4月起推出「中醫門診特別診療服務」，由醫管局、非政府機構及大學三方協作營運的中醫診所，為新冠康復者提供復康方案，服務包括最多10次免費中醫內科門診，出院日期起計6個月內有效。

仁濟醫院董事局屬下葵青區中醫診所為近百名康復者治療後遺症。該診所中醫劉濤醫治的病例最多，他指康復者常見的後遺症包括失去或減弱嗅覺和味覺；肺功能受損引致容易氣促；對於親人患病及離世感哀傷及憂慮等。

劉濤指，會針對上述後遺症對症下藥，例如以補肺氣、宣肺通竅、補脾氣和益胃生津，來治療嗅覺和味覺損害，患者接受治療後半年有好轉；若氣促則可用補氣、健脾、益腎的療法來醫治。

但最難醫治的心病，他說有1個女病人與父母一同染疫，最終她和爸爸康復，但媽媽卻因病離世，病人母女情深，事後鬱鬱寡歡，兼患氣促、失眠，頭痛等後遺症。他助病人補肺健脾，疏肝解鬱，安神定志，祛風止痛，病情顯著好轉。他稱，新冠康復之路漫漫，最重要是保持樂觀心態面對人生，若遇焦慮可泡玫瑰花解鬱。