深水埗主教山配水庫下月開放　專家倡未來引入商業元素增值

深水埗主教山配水庫將於下月對外開放，有專家直言該建築絕無僅有，「拆一個少一個」，認為當下首要容許大眾安全地參觀配水庫，同時未來可考慮加入商業元素，為建築物注入新生命及經濟價值。此外，香港測量師學會首度推出「優秀發展及保育大獎」，盼為業界樹立典範，大獎最終由南豐紗廠獲得。

香港測量師學會前會長黃比稱，當初政府忽略該配水庫資料，導致該配水庫險被拆除，認爲目前若能「原汁原味」保存已非常理想，並強調開放參觀必須顧及公眾安全。他承認現階段難以在配水庫加入商業元素，但未來可從此方面考量，他舉例尖沙咀的聖安德烈堂生命中心為例，該建築原先只設教堂，其後教堂善用地庫，增加教堂可用範圍，為建築物注入經濟價值。

「優秀發展及保育大獎2021」籌備委員會主席林增榮亦同意該配水庫能夠在景點以外注入經濟元素，可令其價值更豐富，並帶動周邊地區發展，例如中環街市就屬成功案例。他又指，業界長久關注可持續發展及保育，以獲得優秀發展及保育大獎的南豐紗廠為例，其在保留舊建築物同時，亦翻新有關用途，增加建築物社會及環保效益。