東方日報A1：通關臨門一步　新型變種攔路

港人翹首以盼的中港通關昨傳來好消息，政務司司長李家超帶領的本港代表團參加了第二次與內地專家對接會議後，確認內地專家及官員肯定本港防疫工作，認為「具備通關條件」，港府將推動香港健康碼（港康碼），料下周即推出，以籌備與內地健康碼對接及轉碼等準備工作。不過，通關工作邁進一大步之際，衞生署昨證實本港再現新變種病毒恐慌，在非洲首現、對新冠疫苗具更高頑抗性的新變種病毒株「B.1.1.529」已登陸香港，事件或令通關再面臨挑戰及變數。

衞生署證實，早前兩宗輸入個案帶有新變種病毒株「B.1.1.529」，他們是富豪機場酒店同層傳播的兩名男子，一名36歲南非抵港的印度男子，及居於其酒店房間對面的62歲加拿大返港男子。衞生署指，根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系「B.1.1.529」，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示南非男子為源頭個案，該酒店暫時未有新增確診。世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring），中心會密切監察最新的發展。

至於通關磋商，李家超表示，內地衞健委專家認為本港基本上具備通關條件，會就程序提交報告，以推進通關為目的。本港方面，亦進入全面落實有序通關的準備，包括研究港康碼、口岸流程、人手安排及排查機制等。李又指，雙方會重點研究健康碼對接，研究口岸管理雙方合作聯防聯控及風險管理，港府要求食物及衞生局立即跟進管理風險人士、創新及科技局下周公布港康碼方案提早準備使用。

李又稱通關要有序、可控、分階段進行，會設有配額制，但實際運用方式仍須探討，亦需要聽取內地回饋才有細節分享。至於恢復通關後的熔斷機制，他指會議上亦有談及，衞生署及食衞局要確保管理、要保持良好沒有本地個案的形勢，才可對通關保持良好條件，現時全面落實通關準備工作階段，真真正正做好準備、隨時待命。

食物及衞生局局長陳肇始則指，要防止疫情反彈，港府最近推出不少措施，會檢視「高風險暴露人士」群組是否需要兩日一檢，而抗疫工作會加強現有聯防聯控機制，與周邊城市加強聯繫，不同工作成立專家工作小組，精準推進防疫工作。她又指與內地有聯繫，個案追蹤辦公室會與內地防疫部門聯繫進行訊息共享，認為要繼續提高疫苗接種及個人提升防疫意識。

澳門方面，當地衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好回應時指，粵港澳三地在通關措施方面會保持一致，若內地與香港可免檢通關，意味澳門與香港亦同步跟隨，若有消息會向大眾公布。

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