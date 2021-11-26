擬收緊高齡駕駛者體檢　工會料部分專線小巴司機唔過關影響班次

去年全港約231萬名持牌駕駛人士中，有近44萬人已達六旬，年屆古稀的更有7萬多人，申訴專員公署主動調查後，建議運輸署收緊對高齡駕駛者及職業司機的體檢要求，減低駕駛人士因健康問題而釀成交通意外風險。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今早(26日)在電台節目承認，現時70歲以上司機要續牌，只需到私家診所進行簡單檢查，結果比較片面，指職業司機駕駛時間較長，司機的體力和判斷力要求應高於私家車司機。

蔣指出，本港有不少70歲以上、駕駛專綫小巴的司機，若需進一步體檢，部分人或未能通過，最終影響業界人手，認為考慮到公眾利益下，體檢費用應由政府支付，減輕職業司機負擔。

老人科專科醫生佘達明表示，現時駕駛執照申請人需要提交的「體格檢驗證明書」，只需列明申請人是否有戴眼睛和使用助聽器，以及有沒有其他疾病需要留意，醫生主要靠申請人提供資料，認為要求過於寬鬆。他建議70歲以上職業司機體檢要加强對腦神經、骨骼和關節要求，並列明司機正在服用的藥物，40歲以上司機亦應主動申報身體情況，並由政府增加資源跟進。