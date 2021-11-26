東奧內地健兒訪港表演　售票網站大擠塞　

東京奧運國家隊健兒下周五(12月3日)訪港3天，而訪港代表團成員的其中一項行程，將於下周六(12月4日)出席3場公開活動，活動共5,300張門票於今日(26日)起於城市電腦售票網以實名登記方式公開發售，惟售票網站今早長期處於爆滿狀態，東網記者嘗試登入購票，等候超過10分鐘仍未能進入網站。

城市電腦售票網網站顯示，系統正在正常運作，但由於大量顧客處理網上購票，所有網上購票連結正由其他顧客使用中，故需要等候。東網記者於今早約10時就嘗試進入網站，最初網站顯示等候3秒連接，但其後3秒等候的倒數提示不斷循環，即使按下「F5（重新整理）」亦只是回到等候畫面。

網站提醒，個人電腦鍵盤上按「F5」按鍵，只能更新此頁面，但不能連結購票網站；如顧客自行使用自動程式不斷快速重試登入購票網站或會被系統視為惡意程式而封鎖。等候約20分鐘後，記者終於登入頁面，雖然網站限定每人每次限購2張，但網站已顯示門票只剩下小量。

政府早前公布東奧訪港代表團健兒名單，包括乒乓球東奧「雙金」得主馬龍、在東京改寫亞洲紀錄的百米飛人蘇炳添，以及曾與「牛下女車神」李慧詩激鬥的中國單車名將鍾天使等共29人，另有3名教練。代表團下月4日會出席多項活動，包括於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「奧運健兒展風采」運動項目示範，以及下午於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」。市民亦可透過電視直播觀賞以上活動。