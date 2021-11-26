主教山配水庫辦導賞團暫定每日36人　水務署指不設「禁摸令」

深水埗主教山配水庫古羅馬式建築去年險被清拆，最終獲評為一級歷史建築。水務署昨日(25日)公布配水庫已完成臨時加固、整理及保護工程，將於下月15日起以導賞團形式開放予市民參觀，為期半年，市民最快可於下周三(12月1日)起預約。該署助理署長鍾永基今早(26日)在電台節目表示，欲參觀的市民可在網上報名，而團體報名要在「一站通」申請，屆時每日會有3個導賞團，而疫情下規定每團12人，如反應熱烈會增加每團人數。

鍾表示，導賞團導遊來自本地團的公司，事前有訓練、培訓的資料由水務署提供，包括配水庫的供水歷史及建築特色，又指現場的建築物材料是花崗岩，如觸摸一般不會構成損耗，因此不會有嚴格限制，但期望市民自律，不要蓄意破壞。

另外，他提到署方在配水庫做了鞏固工程，以支架承托有問題的部分，避免倒塌風險，而由於拱頂有裂痕，放置了儀器監察。他指，現時的玻璃天窗是用作保護，既透光亦有助減低風及雨水的影響。對於有市民質疑沒有諮詢，鍾指由於是短暫方案，因此沒有做諮詢，但他說早前有在區議會交代配水庫的情況。