食署後巷設攝錄裝置疑記錄鼠蹤　被網民斥無謂：冷眼旁觀有鬼用

本港長年受鼠患困擾，每年花數億港元公帑滅鼠的食物環境衞生署卻失職無能，老鼠光天化日下肆無忌憚在各區橫行覓食的駭人景象隨處可見。近日網上廣泛流傳相片，指有一支高約2米並裝有2盞攝錄鏡頭的物體離奇地豎立於香港一後巷位置。由於物體的支柱上貼有一張有食環署的標誌的告示，並寫上「監察老鼠活動」的字眼，惹來猜疑為食環署引進的新科技去解決鼠患。

事件隨即惹來市民熱議，有網民質疑單純睇老鼠如何解決鼠患，「鼠口調查」、「邊有講解決鼠患」，亦有網民諷刺指「呢啲咪叫冷眼旁觀囉，有鬼用咩」，亦有人笑言可以一物兩用解決野豬問題，「擺多兩支喺市區咪冇野豬囉」、「使乜人道毀滅啫」。

據了解，自2018年6月起，食環署曾就非法棄置垃圾的行為，開展網絡攝錄機試驗計劃。現時，本港約有275個非法棄置垃圾地點已安裝網絡攝錄機，暫未知署方是否欲擴展攝錄層面至老鼠。記者正向食環署查詢相關事宜。

食物及衞生局局長陳肇始去年初曾透露，正研究以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，監察老鼠的活動範圍和活躍程度。初步測試結果顯示數據能直接比較滅鼠行動前後的老鼠數目，從而量化及評估滅鼠工作成效，而有關技術可偵測老鼠活動的進入點、路徑和經常出沒的範圍，從而更有效放置殺鼠劑及捕鼠器。