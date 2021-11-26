灣仔海濱開放新空間　寵物公園供毛孩放電　設懷舊牆打卡呃like

位於灣仔渡輪碼頭旁的「渡輪碼頭畔主題區」今日(26日)進一步開放，為市民提供可以飽覽維多利亞港景色兼富有懷舊特色的海濱空間。事實上主題區於今年3月已開放長約180米的海濱長廊，並於10月再開放多80米；而今日最新開放的空間佔地約4,600平方米，將原有主題區的空間進一步擴大近一倍，讓市民可沿海濱游走於「渡輪碼頭畔主題區」和「水上活動及康樂主題區」之間。

「渡輪碼頭畔主題區」以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，利用強而有力的線條、方正的布局和沉實的用色，創造出型格空間，貫徹「段段有特色」的海濱發展方向。另外，其一大特色位是會配合相框和霓虹燈裝飾概念，於新開放的海濱空間特意加入香港懷舊色彩。場地以富香港特色的傳統鐵閘作裝飾，鐵閘上掛着色彩鮮明的信箱，呈現出昔日香港的面貌，也為遊人提供「打卡位」。

有關海濱空間是寵物友善場地，歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。最新開放的部分更設有一個可讓寵物自由奔跑的寵物公園，讓市民可帶同寵物於這裏享受美好的時光。此外，毗鄰的「HarbourChill海濱休閒站」亦於今日進一步開放。新增部分佔地約250平方米，以「海濱共享空間」的「願景帶動」形式管理。場地舖有人造草皮並放置「HarbourChill」發光字型裝置，加上弧形的戶外階梯平台及特色桌椅，為市民提供更多休息及用餐空間。

發展局發言人表示，會繼續致力於灣仔海濱的基建工程進行期間，逐步開放更多海濱空間。在今年底至明年初，新落成的灣仔海濱休憩用地將超過4.5萬平方米。「渡輪碼頭畔主題區」毗鄰灣仔渡輪碼頭，市民從灣仔渡輪碼頭或灣仔北臨時公共運輸交匯處可直達，亦可從灣仔港鐵站A5出口經行人天橋前往，步程只需約十分鐘。