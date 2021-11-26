港深醫院年底約滿　盧寵茂承認有「小風波」　有信心達成新協議

2012年啟用的香港大學深圳醫院，由港大和深圳市政府合辦，為期10年的合約今年7月已屆滿，但雙方僅將合約延長多5個月至年底。港大深圳醫院院長盧寵茂今日（26日）在電台節目表示，醫院至今取得不少成就，轉虧為盈並已進身「國家隊」。他指，目前雙方仍商討新合作協議，強調現時醫院的運作沒有問題，很有信心能達成新協議。

盧寵茂表示，10年前的協議已不適用，需重新商討，惟商議期間有阻滯及「小風波」，包括涉及新冠疫情、人事變動及行政延誤等，承認情況不太理想，導致商討過程有延誤，錯過7月底重新簽署協議的時機，但他認為這些阻滯難以避免，但雙方目前已在深圳開會，很有信心最終能成功續約，又希望雙方以醫院及病人為重，合作共贏。

盧又指目前醫院的運作並無問題，財政十分健康，員工亦對醫院前景有信心。他指，醫院營運10年間取得不少成就，今年被納入為全國首批12家「高質量發展試點建設」的公立醫院，形容是進身「國家隊」，在政策上得到很多支持，絕對不擔心資源問題，希望醫院能繼續發展。