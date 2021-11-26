改善沙田交通擠塞　政府提23項建議興建T4幹道

沙田區交通經常出現擠塞，為改善區內交通擠塞狀況，政府早前重提興建T4號主幹路，以連接馬鞍山與青沙公路及城門隧道公路。政府今日（26日）刊憲建議興建T4號主幹路，接駁青沙公路、城門隧道公路及沙田路，以提供一條更直接的通道往返荃灣、西九龍及馬鞍山和西貢。工程亦提及23項建議，包括加建行車路、行人高架橋、高架單車徑、修路重新定線，以及永久封閉部分某些道路和通道。

工程建議包括，將興建長約1.4公里的雙程雙線高架行車道，將城門隧道公路和青沙公路連接至鄰近港鐵車公廟站的屋苑「溱岸8號」旁的擬建地面行車道；擬在溱岸8號附近興建長約80米，橫跨城門河道的支路，連接獅子山隧道公路北行線，以及擬建造的地面行車道北行線；在溱岸8號和曾大屋之間興建長約600米的雙程雙線地面行車道和行車隧道等。

除了行車路外，建議亦提及在沙田頭村附近興建長約50米，橫跨擬建行車隧道的地面及高架行人路；興建長約100米，橫跨城門河道的高架單車徑和高架行人路等。工程又建議修改部分銅鑼灣山路、松嶺路、松嶺里、大埔公路-大圍段、成全路、成運路、文林路及文禮路，並重新定線。

工程建議的23項亦提到，擬「進行附屬工程，包括土力、渠務、污水收集系統、水務、公用設施、照明設備、環境美化、機電、隔音屏障興建／重建／拆卸、擋土牆及行人過路處興建和斜坡改善工程，以及設置街道裝置和交通輔助設施」，但未有提到涉及工程範圍。

運輸及房屋局指出，任何人擬反對該項工程或使用，必須以書面方式向運房局局長提出，並在反對通知書內說明其權益及工程影響的情況，並提供聯絡資料。反對通知書須於不遲於明年1月25日送達予運房局局長。