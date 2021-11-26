西九乾塘勁蝕近9億元　推藝術廣場大樓項目招標救亡

西九文化區管理局立立亂，不但行政總裁換完又換，日前更爆出勁蝕8.87億港元，該局打算今年下半年先就由3幢商業大樓的3B區展開招標工‍作救亡。西九管理局今日(26日)宣布，將就藝術廣場大樓項目招標，強調項目位處西九黃金地段，中標的發展商會獲予34年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。

西九管理局聲明指，藝術廣場大樓項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積合共約6.5萬平方米，包括62,435平方米作辦公室用途，和2,500平方米作零售/飲食/娛樂用途，位處西九文化區的中心地帶。項目與區內多個世界級藝術文化設施一脈相連，包括剛開幕、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+、將於2022年7月開幕的香港故宮文化博物館、興建中的演藝綜合劇場，以及面向維港、佔地11公頃的藝術公園。

局方指，藝術廣場大樓項目毗鄰九龍站商住區，與鄰近的機場快綫九龍站和連接內地高速鐵路網絡的高鐵香港西九龍站相連，方便專業人士和訪客往返內地主要城市，包括粵港澳大灣區內的深圳和廣州，以至北京、上海等。