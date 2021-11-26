中大指期待新學生組織出現　需承諾不違校方指引及法例

中文大學學生會10月宣布解散後，校方昨日（25日）發信及列出「常見問題」，當中在「大學會否協助重設學生會？」的回答指，若有新學生組織能繼承中大學生會服務同學以至社會的傳統，校方樂見其成，希望新組織能充分代表不同學生，具透明的組織架構，讓各學生群體都能廣泛參與。校方又指，期待新學生組織出現，有需要時會提供適切協助，但表示新登記的學生團體需承諾不違法。

而學會或屬會有過渡安排，校方指出，新登記學生團體的名稱將為「香港中文大學xxx（學會）」，並須簽署聲明，承諾該會性質及活動不違反本港法例，以及大學和學生事務處的指引。至於「學會或屬會登記後，大學會否限制其活動」，校方稱學生團體的活動必須遵守本港法律及大學的政策和程序，大學給予學生事務處的唯一「指引」或「限制」，是確保學生不會在校園做任何非法活動。

校方續指，法律意見認為，學生會由學生自發組成及管理，而非根據或直接按《香港中文大學條例》組成，故須按《社團條例》或《公司條例》註冊成獨立團體。

另外，中大校長段崇智昨向學生發公開信，指校方希望與學生保持具建設性的對話和合作，包括探討不同方案以成立一個能充分代表不同學生、並讓各個學生群體都能廣泛參與的新學生組織。段表示，在多場正式討論會中，與學生代表商議了學生組織的過渡性安排，務求在新的學生會組織成立前，為學生提供支援。