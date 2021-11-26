港鐵主任藉職權盜取資料發猥褻訊息　要求55歲女子跳脫衣扭腰舞

港鐵一名男車務表現主任，透過職務之便登入公司內部系統，從而獲取6名曾作投訴或被捕的女同事及乘客資料，再以掌握她們的案件及個人資料為由，甚至假冒警員藉口調查，要求她們傳送裸露片段，更向女同事發猥褻訊息，又以與他關係不好的女同事的資料，圖申請貸款，聲稱開同事玩笑。該名主任終以同樣手段，相約1名女學生外出性交時，被假扮學生的警員拘捕，再揭發他曾偷拍裙底。他今日(26日)在區院承認作出有違公德、刑事恐嚇等11罪，還押至12月17日量刑，期間待索閱其心理及精神報告。

36歲被告方雄舜，案發時任職港鐵車務表現主任(Operation Performance Officer)，他承認2項作出有違公德行為、3項刑事恐嚇、3項假公職人員、1項企圖欺詐、1項促致與未滿16歲兒童製作色情物品、1項促致16歲但未滿18歲兒童製造色情物品罪，涉及6名年齡15至55歲女事主。

辯方求情稱，被告意識犯下十分嚴重罪行，明白傷害了家人、妻子及事主。辯方指被告案發前於工作上不開心，不成熟又不善與女同事相處，導致情緒變得波動，累積一定壓力及創傷，亦不知道應尋求協助，愚蠢地以為自己可施以制裁。被告明白不能此作為犯藉口，承認亦因對性好奇而犯案，現已後悔，及明白需要求專業幫助，其家人亦樂見他已有轉變及變得較平靜。

案情指，被告案發時可登入港鐵內部資料管理系統，查閱有關港鐵事件的資料，因而獲得事主涉及港鐵的案件及資料。於去年6月，任職港鐵客戶主任的X(26歲)曾投訴遭非禮，數日後突然接到陌生訊息，後知是被告，向X指有她的個人資料，又指X年輕貌美，「想揸佢個胸，摸她直至她濕了」，並威脅會找她及其家人麻煩，又發送色情片段予X，更揚言捉X陪伴48小時一起玩等。當X問其目的，被告要求她拍5分鐘裸露片段了事。X擔憂下報警並封鎖被告電話，惟被告仍以不同號碼發訊滋擾X，又恐嚇X指會用她的資料來借貸，X最終須更換電話號碼。被告後又以同樣手法，要求曾投訴女廁裝有隱藏鏡頭的女職員Z(39歲)，傳送裸露片段；又假扮警員要求曾投訴遭非禮的女童B(15歲)，拍裸露片段作「搜身」之用，但全部未能成事。

被告又以同樣手法獲得曾涉盜竊事主Y(55歲)的資料，再假份中區探員，指可助她大事化小，但要求Y拍下自己身穿制服再脫下並慢慢扭腰的片段予他，Y拒絕。至去年11月，被告又向亦涉及偷竊的女學生C(16歲)下手，惟C說英語，他故以不精準英語提出要求，指可助刪除其案底紀錄，但就要滿足他個人要求，着C傳送裸露片段。C在朋友幫助下暗中錄下對話並報警，警方設局約被告外出，被告答應外出性交，並要求C付他5萬港元換取協助。被告終被警員拘捕，承認出於猥褻動機犯案。

被告又被發現，曾因共事而獲得關係不好的女同事A(38歲)的資料，再以資料於網上初步申請財務借貸，再拍下申請表發送予A，稱會使用借貸享受，着A記得每月還錢，被告指只是開A玩笑，並沒有真正進行借貸。警方再於他的電話中發現兩段偷拍的裙底片段。

案件編號：DCCC 552/2021