研究指目標群組檢測能有效抗疫　倡以應用程式追蹤抵港旅客

有研究發現，推行目標群組檢測及實施戴口罩規則後，加上早期社交距離限制的成效，能有效壓制疫情。專家指為避免疫情爆發，非港人旅客都應在入境後特定日數內，接受應用程式追蹤其去向，並依其風險做更頻繁檢測，又建議程式應盡早判斷哪些港人屬應檢測的高危人士。

城市大學生物醫學系助理教授阮相宇，開發首個將延遲確診作為變量因素納入計算的數學模型，能準確量化禁聚令等非藥物干預措施的影響。阮及其團隊收集衞生防護中心於香港爆發「第三波」疫情，即2020年6月17日至8月15日期間的數據，包括每宗新輸入及本地個案，所出現症狀的日期及確診日期，研究新冠病毒的傳播動態，與引入非藥物干預措施的關係。

研究發現在「第三波」疫情初期的超級傳播事件發生後，追蹤效能低只會持續增加有效傳染數。儘管政府已立即加強社交距離措施，但疫情持續蔓延。另外，不論是「收緊聚集人數從50人減少到8人」，還是「從8人減至4人」的措施，都不足以阻止疫情以倍數增長。

雖然7月29日開始的極端社交距離措施，即禁晚市堂食及聚集人數收緊至2人，能發揮極大的防控作用，但結果反映，感染率開始下降的主因，是新增的高危群組檢測和實施戴口罩規則，結合早期社交距離限制，大大減少有效傳染數，使引入極端社交距離措施引入前，已有效壓制疫情。

很多歐洲國家使用疫苗後取消旅遊限制，惟確診數字近來急升。阮建議政府若重新通關，須提升高風險群組追蹤與檢測的效率，以達到社區零或接近零感染，例如，來自內地及外國的旅客，應在入境後特定天數內接受應用程式追蹤其去向，並依據輸入風險做額外或更頻繁的檢測。