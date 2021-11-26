7人被控前年荃灣集結襲警　1男生今認罪　案押明年1月再訊

前年8月25日荃灣一帶有遊行示威，7名青年被控在當日參與非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪。案件今天（26日）在西九龍裁判法院再訊，其中1名男學生承認非法集結及襲警罪，另外6名被告暫毋須答辯，以待索取文件及法律意見，裁判官香淑嫻將案押後至明年1月7日再訊，預計屆時會聽取認罪男生的求情及另外6人的答辯，期間會為認罪男生索取背景報告，除了另一女被告因另案正在服刑，其餘6人准以原有條件繼續保釋。

7名被控非集結的被告依次為運輸工人何卓軒（23歲）、學生符凱晴（23歲）、學生牛致行（21歲）、教師郭芷晴（21歲）、學生楊俊傑（25歲）、無業男張家榮（24歲）及調酒師李㑊橉（28歲）。他們同被控於2019年8月25日在荃灣楊屋道，與其他身份不詳的人士參與非法集結。符凱晴另被控一項公眾地方管有攻擊性武器及一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，即管有一個雷射裝置及一罐噴漆。牛致行另被控在公眾地方管有攻擊性武器，即一塊磚頭。何卓軒另被控襲擊警員馮權安。楊俊傑另被控襲擊督察林泰金。

今天認罪的男學生楊俊傑，其承認的案情指案發當日下午，有一個獲不反對通知書的遊行在葵涌及荃灣一帶舉行，約有1萬人參加。遊行開始不久後有接二連三的暴力事件發生，包括毆打、警車損毀、店舖被砸等等，亦有示威者向警方丢雞蛋、磚頭、金屬棍等。警方在傍晚5時許展示黑旗並宣布現場為一個非法集結，但示威者的暴力行為並無停止，警方使用催淚彈及橡膠子彈驅散，示威者以雨傘及水馬作防護，部分人以汽油彈還擊。楊在當晚近6時45分被捕，當時督察林泰金指揮警員沿楊屋道推進，期間楊用棍狀物打警員及林督察，林用手保護自己，並聯同其他警員將楊制服在地上，楊最終被捕。

認罪男生楊俊傑今天申請撤銷保釋，裁判官解釋基於量刑整體性，下次上庭未必能立即作出判刑，故拒絕其申請，准他以原有條件保釋候判。除了因另案在囚的學生符凱晴無申請保釋外，其餘被告准以500港元保釋，期間不得離開香港。

案件編號：WKCC3717/2021