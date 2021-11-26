科技園3工業邨定位為創新園　薛永恒指有助帶來商機

創科發展日新月異，為實現香港「再工業化」的願景，香港科技園公司今日(26日)宣布正式將其分別位於大埔、元朗及將軍澳的三個工業村重新定位成創新園。創新及科技局局長薛永恒表示，工業發展未來有賴更多創新工業家努力，並為香港及國家發揮貢獻。

薛永恒在活動致詞時指出，過往百多年工業家的努力，香港成為一個金融、物流及旅遊的國際知名城市。但發展至現階段，要為香港工業再騰飛注入新動力，有賴創新工業家為香港發光發熱，甚至為大灣區及國家發揮貢獻。

薛永恒表示不同的政府部門會繼續同行共創，為香港再工業化發揮動力。薛又提到今年政府在施政報告中提出多項具前瞻性的政策，政府會繼續在基建、人才、資金、技術及科技等方面發展，同時配合國家十四五規劃。另外，薛提及下月舉行的立法會選舉，他期望市民積極參與，為香港選賢任能。

3個工業邨的地盤總面積達217公頃，可容納2萬7千多人，涉及5個專用工業大廈。其中位於大埔創新園的醫療用品製造中心(MARS)即將啟用，並且已全額租出，並有11間本地及國際創新中心陸續進駐，專注於醫療服務及用品食品及相關的製造流程。