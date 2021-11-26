今增4宗輸入病例　3患者帶L452R變種病毒

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(26日)新增4宗新冠肺炎輸入個案，全部由中風險的B組指明地區抵港，3宗涉及L452R變種病毒株的感染，至今本港個案累計12,422宗，另有少於5宗初步確診。

個案中涉及1名25歲男子及1名43歲女子，均沒有病徵。前者於本周三(24日)從捷克共和國、意大利及波蘭經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果染疫。他已於5月8日及5月31日在香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

而43歲女患者，她於本周一(22日)從芬蘭經航班AY101抵港，在九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診。她已於3月10日及4月7日在香港接種2劑由內地研發的科興疫苗。她益10月20日在香港血液樣本檢測，證實帶有新冠病毒刺突蛋白抗體。

餘下2宗個案分別為9歲及11歲男童，二人同樣於本周三(24日)從新加坡經航班SQ882抵港，均沒有病徵，9歲男童於機場臨時樣本採集中心確診，而11歲男童則是其密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，他的變種病毒株檢測結果待定。