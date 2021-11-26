通關在即尋蹤覓迹 科技界料須透過安心出行上傳行蹤至港康碼

本港昨日(25日)與內地就通關進行第二次對接會議，港府透露香港健康碼(港康碼)已完成開發，12月初會上架供市民試用，下周會詳細介紹，而港康碼亦會配合「安心出行」應用程式，必須實名登記。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日(26日)回應指，預料市民將透過安心出行「打包」行蹤，上載到港康碼網站，市民可選擇自願上載。

方認為，港康碼系統推出初期會以網站形式呈現，而非獨立的應用程式。系統將要求市民上載安心出行紀錄、疫苗接種紀錄、過去48小時內的核酸檢測紀錄及健康申報，經過核實後，就會生成港康碼，至市民過關時讓內地當局再核實一次，就會把港康碼轉換成粵康碼。

他認為，鑑於現時「智方便」應用程式已有實名登記功能，相信可用作儲存港康碼，讓市民過關時出示，其他可能的儲存方式是讓市民自行截圖，或儲存到Apple Wallet或Android Wallet。他預料，港康碼推出後，市民需要更新「安心出行」，授權程式把行蹤紀錄「打包」及輸出到港康碼網站，而上載行蹤也需要市民同意。他期望政府能確保安心出行毋須任何實名登記或認證，以免降低市民使用的意欲。

至於澳門使用的健康碼，初期也是網站形式，現時則是應用程式；內地的粵康碼則與微信應用程式相連。被問及港康碼逐步變成應用程式，會否是大勢所趨，方認為網站會較容易操作，方便政府更快推出，既然已有智方便，就無必要特地開發新的程式。