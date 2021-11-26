元朗金器回收店遇劫失近40萬元　警拘兩男女起部分贓款

元朗於本周一(22日)發生搶劫案，一名金器回收店東主損失近39萬元現金及財物。警方經調查後，昨日(25日)以涉嫌搶劫及販毒等罪拘捕兩名男女，檢獲毒品包裝及吸食工具。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

元朗警區刑事總督察戴玉麟表示，周一下午5時半，元朗合財街16號一間金器回收店姓陳(42歲)男東主，於店內工作期間，突然一名男子闖入店內，以透明膠樽盛載的紅色液體潑向其面部，並乘機搶去擺放在枱面的背囊，內有32萬港元、每張面值500元的現金及銀包和其他個人財物，總額約38.8萬港元。匪徒得手後向大棠路方向逃去，事主報警求助。

警方經深入調查及情報分析後，成功鎖定兩名涉案疑人，昨日分別在屯門及天水圍，以涉嫌行劫拘捕一名姓蔡(45歲)男子及一名姓余(24歲)女子，兩人俱無業。警方在的疑犯住所起回65張、共3.25萬元贓款及犯案時穿着的衣物，同時於余女住所檢獲6.3克懷疑大麻、91克懷疑冰毒和電子磅等包裝及吸食工具，毒品市值約7.5萬港元，余女亦涉嫌販毒及藏有工具可作吸食毒品用途被捕。

警方調查相信，兩名疑犯在案中負責策劃及睇水，該些紅色液體暫未知成分，相信並非傷害性液體。警方繼續追查其他贓款下落，呼籲商戶加強防盜措施，包括安裝閉路電視及防盜系統，年近歲晚，市民及商戶如非必要，避免將貴重物品及大量金錢存放住所所及店舖，免賊人有機可乘。