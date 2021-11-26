終院裁定議員無豁免　長毛搶文件案明年復審

因涉及多宗非法遊行案而正在監獄服刑的「長毛」梁國雄，於2016年11月仍為立法會議員時，涉嫌在會議中搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，因而被控藐視立法會罪。但裁判官以控罪條文不能用來檢控議員為理由，下令將案件無限期擱置。其後律政司與梁就此決定反覆上訴，至今年9月終審法院作出定論，駁回梁國雄的上訴，裁定議員就藐視立法會罪並不享有檢控豁免權，法庭並非不能對該控罪行使司法管轄權。

案件今日（26日）發還在東區裁判法院提堂，由原審裁判官、現任主任裁判官嚴舜儀處理。梁國雄表示「議員無罪，抗爭其罪」，並否認控罪。控方透露將傳召2名控方證人作供，辯方則表示仍會就立法會議員言行是否受《立法會（權力及特權）條例》保護而作法律爭議。案件現排期至明年1月19日開審，預計審期為2天。據知2名控方證人，分別為馬紹祥及一名時任立法會議員。

65歲被告梁國雄，被票控違反《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條的藐視罪，即於2016年11月15日，在立法會綜合大樓會議室舉行會議時引起騷亂，致令該立法會委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

案件編號：ESS 16969/2017