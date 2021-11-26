入境處一連3日反黑工　拘13人包括4名假難民

入境處在本周一（22日）至周四（24日）一連三日在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括與與警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕7名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主、3名逾期逗留人士及一名非法入境者。據了解，被捕者中包括4名假難民，當中3名為越南籍，1名為孟加拉籍，年齡介乎35至52歲，被捕時正從事洗碗、加工場加工等工作。

於行動中，入境處特遣隊人員搜查了12個目標地點，包括農場、食品加工場、住宅大廈、餐廳、菜檔及貨倉，共拘捕5名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男一女，年齡介乎35至48歲。當中2名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一男一女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為一名男子，年齡為27歲。

此外，於「冠軍行動」中，執法人員於深水埗及西區搜查了48個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕兩名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主、3名逾期逗留人士及一名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為一男一女，年齡分別為34及52歲。他們均持有「行街紙」。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為一名男子，年齡為54歲。當中2名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士已交由入境處跟進。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。